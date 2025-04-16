حكومة إقليم كوردستان ترسل قوائم رواتب نيسان إلى بغداد مطلع الأسبوع المقبل

شفق نيوز/ أعلن بيشوا هاوراماني، المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، أن الأسبوع المقبل سيشهد إرسال قوائم رواتب شهر نيسان/أبريل الجاري إلى الحكومة الاتحادية في بغداد، مؤكداً التزام حكومة الإقليم الكامل بما يخص هذا الملف.

وقال هوراماني، خلال تصريح للصحفيين بينهم مراسل وكالة شفق نيوز، إن "حكومة الإقليم أنجزت جميع الالتزامات المترتبة عليها فيما يتعلق بإرسال بيانات الرواتب"، مشيراً إلى أنه "من المؤكد أن يتم توزيع رواتب شهر نيسان في وقتها المحدد هذا الشهر".

وفيما يتعلق بملف استئناف صادرات نفط إقليم كردستان، أشار هاوراماني إلى أن "حكومة الإقليم أوفت بالتزاماتها كافة ضمن هذا الإطار، إلا أن هناك تباطؤاً من الحكومة الاتحادية في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه"، مطالباً بـ"تسريع الخطوات العملية لاستئناف صادرات النفط بما يحقق العدالة المالية ويضمن حقوق المواطنين".

وعن موضوع تحويل حلبجة إلى المحافظة التاسعة عشرة في العراق، أكد المتحدث باسمها أن "حكومة إقليم كوردستان تولي هذا الملف اهتماماً بالغاً، وتواصلت بشكل مباشر مع اللجنة المختصة لدى الحكومة الاتحادية"، مشدداً على "ضرورة تفعيل التنمية الاقتصادية في حلبجة، خاصة في قطاعي الزراعة والسياحة لتعزيز موارد المحافظة".