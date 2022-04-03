حكومة إقليم كوردستان ترحب بإعلان الهدنة في اليمن

شفق نيوز/ رحب رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الأحد، بإعلان هدنة ووقف العمليات العسكرية في الداخل اليمني.

وقال مسرور بارزاني في تغريدة على تويتير، أرحب بإعلان الأمم المتحدة عن هدنة لمدة شهرين للصراع في اليمن وقبول الأطراف لشروطها.

واعرب أيضا أن تكون الهدنة - في بداية شهر رمضان - بمثابة بداية لإعادة الاستقرار في المنطقة.

وأعلنت الأمم المتحدة عن اتفاق طرفي النزاع في اليمن على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد بدأت، أمس السبت، أول أيام رمضان في عدة دول مسلمة، واتفاقهما بشأن شحنات الوقود ومطار صنعاء.

وقد رحبت كل من السعودية وإيران بالهدنة التي أتت نتيجة وساطة الأمم المتحدة، في اليمن. وستستمر الهدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد.