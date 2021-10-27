حكومة إقليم كوردستان تدين "مجزرة ديالى": داعش لا يزال يشكل تهديداً

شفق نيوز/ أدان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني يوم الأربعاء، هجوما عنيفا شنه مسلحو داعش على قرية في محافظة ديالى مساء الثلاثاء.

وقال بارزاني في تغريدة على تويتر، "أدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع الليلة الماضية في ديالى. وأتقدم بالتعازي لأسر الضحايا والمصابين".

وأضاف، "لا يزال داعش يشكل تهديداً للسلام والتعايش الإقليميين ويتطلب رداً جماعياً وإقليمياً".

ومساء الثلاثاء، هاجم مسلحون من داعش باسلحة متوسطة وخفيفة تجمعا للشباب في قرية الرشاد بديالى ومن ثم اطلقوا النار عشوائيا على المنازل ولاذوا بالفرار.

وخلف الهجوم مجزرة بسقوط ١٤ ضحية وأكثر من ١٥ جريحا، وفق مصادر وكالة شفق نيوز.