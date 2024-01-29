شفق نيوز/ وجهت حكومة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، رسالة بشأن الهجوم على القوات الأمريكية في الأردن.

وقال المتحدث باسم الحكومة، بيشوا هورامي، إن "حكومة إقليم كوردستان، تدين الهجوم على القوات الأمريكية في الأردن، والذي أدى إلى مقتل عدد من الجنود"، معرباً عن تعازي الإقليم لشعب وحكومة الولايات المتحدة.

وشدد هورامي، على ضرورة "الحفاظ على أمن واستقرار المملكة الأردنية الشقيقة، وعدم دعم توسيع الصراع وتهديد الاستقرار في المنطقة"، داعياً إلى "إنهاء التوترات وحل كافة الخاتم عبر الحوار والوسائل السلمية".

وفي وقت سابق من اليوم، أدان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، و"بشدة" الهجوم الذي استهدف قاعدة أمريكية شمال شرق الأردن، وأودى بحياة 3 عسكريين أمريكيين.

كما أدان رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، الهجوم، وقال في تغريدة له نشرت صباح اليوم، "إنني أدين الهجوم الجبان الذي وقع بالأمس على القوات الأمريكية في شمال شرق الأردن بأشد العبارات".