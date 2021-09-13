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حكومة إقليم كوردستان تدعم صحة حلبجة بأربع عجلات

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-13T16:21:42+0000
حكومة إقليم كوردستان تدعم صحة حلبجة بأربع عجلات

شفق نيوز/ اكدت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، يوم الاثنين، ان رئيس الحكومة مسرور بارزاني امر بتأمين اربع عجلات للمديرية العامة للصحة في محافظة حلبجة.

وجاء في بيان للمتحدث باسم الوزارة آسو حويزي، ورد لوكالة شفق نيوز، انه "بأمر من رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، وافق مجلس الوزراء على تأمين اربع عجلات للمديرية العامة للصحة في محافظة حلبجة، مؤكدا ان العجلات هي سيارتي اسعاف وسيارتي بيك آب حمل للخدمات.

 واضاف البيان ان القرار جاء من اجل المصلحة العامة وتقديم خدمات للمواطنين في المستشفيات والمراكز الصحية في حدود محافظة حلبجة.

وعبر البيان عن الامتنان باسم وزارة الصحة للدعم الذي يقدمه رئيس حكومة الاقليم من اجل استمرار توسيع الخدمات الصحية في محافظة حلبجة.

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