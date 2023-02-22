حكومة إقليم كوردستان تدشن عمل أول بوابة للتأشيرة الإلكترونية

شفق نيوز/ دشن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، عمل أول بوابة لإصدار التأشيرة الإلكترونية، وهي جزء من برنامج العمل الحكومي في التحول الإلكتروني للخدمات العامة ورقمنة الخدمات الحكومية التي من المقرر إكتمالها في أواخر عام 2025.

وبهذه المناسبة، قال رئيس الحكومة في كلمة له: إن التكنولوجيا والبيانات الخاصة بهذه الخدمات ستسهل تقديم المزيد من الخدمات الرقمية، بما يمهد الطريق لتجديد مطاراتنا ومنافذنا الحدودية، إلى جانب المساهمة في فتح آفاق تجارية جديدة مع شركائنا الدوليين.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن التأشيرة الإلكترونية تعد واحدة من عدة خدمات أخرى لهذه التشكيلة الوزارية، وتهدف إلى الارتقاء بالخدمات العامة وتعزيز الأعمال التجارية في كوردستان، مبيناً أن بعض هذه الخدمات سيُعلن عنها في الأشهر المقبلة.

كذلك أشاد رئيس الحكومة بوزارة الداخلية ودائرة تكنولوجيا المعلومات لوضعهما الخدمات الرقمية في صلب أولويات عملهما، فضلاً عن التزامهما ببرنامج التحول الإلكتروني.

وتتيح البوابة الإلكترونية الجديدة (visit.gov.krd) للزوار والمستثمرين التقدم بطلب للحصول على تأشيرات عبر الإنترنت (أون لاين)، مما سيساعد في تعزيز السياحة والاستثمار الأجنبي في إقليم كوردستان.

وبالإضافة إلى بوابة التأشيرة الإلكترونية، تم تطوير عدة أنظمة أخرى لتحسين الأمن الحدودي.