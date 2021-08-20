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حكومة إقليم كوردستان تخفّض رسميا رواتب البرلمانيين والوزراء والمسؤولين الحكوميين المتقاعدين

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-20T08:06:15+0000
حكومة إقليم كوردستان تخفّض رسميا رواتب البرلمانيين والوزراء والمسؤولين الحكوميين المتقاعدين

شفق نيوز/ قررت مديرية التقاعد العامة التابعة لوزارة المالية والإقتصاد في إقليم كوردستان، تخفيض رواتب أعضاء البرلمان والوزراء ووكلاء الوزراء والمستشارين والمديرين العامين المتقاعدين 50%.

ووفقا لكتاب مذيل بتوقيع مدير التقاعد العامة في الإقليم حازم إسماعيل رمضان والصادر بتاريخ 18 من شهر آب الجاري، فإنه سيتم توزيع الرواتب لهذا الشهر للمناصب المذكورة بموجب قانون الإصلاح رقم 2 لسنة 2020 بهامش وزير المالية والاقتصاد.

وأوضح رمضان أن تلك المناصب سيتم صرف رواتبهم التقاعدية وفق قانون الإصلاح المعدل.

وكان برلمان كوردستان قد صادق في العام 2020 على مشروع قانون الإصلاح لرواتب المتقاعدین والمخصّصات والامتيازات الأخرى.

وكانت اللجنة المالية في برلمان الاقليم قد أعلنت أن المصادقة على مشروع قانون الاصلاح في التقاعد والمخصصات سيوفر 200 مليون دولار لحكومة اقليم كوردستان سنوياً.

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