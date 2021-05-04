سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

حكومة إقليم كوردستان تخفض أسعار أجور الماء الصالح للشرب

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-04T14:36:57+0000
حكومة إقليم كوردستان تخفض أسعار أجور الماء الصالح للشرب

شفق نيوز/ قررت حكومة إقليم كوردستان يوم الثلاثاء تخفيض أسعار استيفاء الأجور الشهرية للماء الصالح للشرب.

وذكر بيان صادر عن وزارة البلديات والسياحة ورد لوكالة شفق نيوز، أن الحكومة قررت خفض أجور استيفاء الماء الصالح للشرب للمنازل والأماكن العامة، مشيرا إلى أن الأجور التي سيتم استيفاؤها لن تتخطى 45 الف دينار شهريا.

وهذا يأتي ضمن إطار إعفاء جزء من الديون المتراكمة فعلى سبيل المثال لو أن أحد المشتركين بالماء قد سُجلت عليه ديون كبيرة لأشهر عدة فإنه يستطيع دفع 45 الف دينار عن كل شهر.

وأوضح البيان أن المواطن مهما استهلك من الماء الصالح للشرب فإنه يتم استيفاء 45 الف دينار منه لا غير وعلى سبيل المثال لو ان المشترك استهلك بـ100 الف دينار عراقي الماء الصالح للشرب في شهر ووفق العداد فإنه سيتم استيفاء 45 الف دينار فقط.

وحول دفع الديون، اذا كان المشترك بذمته 400 الف دينار لأربعة أشهر فسيُسدد 45 الفاً عن كل شهر يعني المجموع الكلي 180 الفا، مستطردا بأن المواطن لو استهلك 10 آلاف دينار بحسب ما يسجله العدد فانه سيتم استفاء نفس المبلغ، وإذا اكثر من 45 الفا فإنه سيدفع ذات المبلغ.

related

كوردستان تسعى لتاسيس معامل تدوير نفايات متطورة تنفيذا لبرنامجها الحكومي

Date: 2019-12-08 17:14:37
كوردستان تسعى لتاسيس معامل تدوير نفايات متطورة تنفيذا لبرنامجها الحكومي

الكنيسة السريانية الأرثوذكسية العالمية مهنئة حكومة كوردستان: قمتم بمهمة كبيرة لخدمة المكونات

Date: 2019-07-14 11:09:30
الكنيسة السريانية الأرثوذكسية العالمية مهنئة حكومة كوردستان: قمتم بمهمة كبيرة لخدمة المكونات

حكومة الاقليم تناقش مشروعا اصلاحيا "يراعي مبدأ العدالة ولا ينتهك حقوق الآخرين"

Date: 2019-11-03 16:42:13
حكومة الاقليم تناقش مشروعا اصلاحيا "يراعي مبدأ العدالة ولا ينتهك حقوق الآخرين"

مسرور بارزاني يعلق على اجتماعاته في السليمانية

Date: 2019-06-17 22:13:11
مسرور بارزاني يعلق على اجتماعاته في السليمانية

نيجيرفان بارزاني يكلف حكومة الاقليم بإعداد قانون التقاعد الموحد

Date: 2020-02-04 13:50:33
نيجيرفان بارزاني يكلف حكومة الاقليم بإعداد قانون التقاعد الموحد

حكومة كوردستان توجه طلباً لوزراء الكابينة السابقة

Date: 2019-07-28 14:20:48
حكومة كوردستان توجه طلباً لوزراء الكابينة السابقة

حكومة اقليم كوردستان تأمل ان تراعي موازنة 2020 مصلحة العراقيين كافة

Date: 2019-11-15 19:33:40
حكومة اقليم كوردستان تأمل ان تراعي موازنة 2020 مصلحة العراقيين كافة

بالاسماء .. مرشحو الاتحاد الوطني للوزارات في الحكومة الجديدة لإقليم كوردستان

Date: 2019-07-06 19:19:14
بالاسماء .. مرشحو الاتحاد الوطني للوزارات في الحكومة الجديدة لإقليم كوردستان