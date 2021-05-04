حكومة إقليم كوردستان تخفض أسعار أجور الماء الصالح للشرب

شفق نيوز/ قررت حكومة إقليم كوردستان يوم الثلاثاء تخفيض أسعار استيفاء الأجور الشهرية للماء الصالح للشرب.

وذكر بيان صادر عن وزارة البلديات والسياحة ورد لوكالة شفق نيوز، أن الحكومة قررت خفض أجور استيفاء الماء الصالح للشرب للمنازل والأماكن العامة، مشيرا إلى أن الأجور التي سيتم استيفاؤها لن تتخطى 45 الف دينار شهريا.

وهذا يأتي ضمن إطار إعفاء جزء من الديون المتراكمة فعلى سبيل المثال لو أن أحد المشتركين بالماء قد سُجلت عليه ديون كبيرة لأشهر عدة فإنه يستطيع دفع 45 الف دينار عن كل شهر.

وأوضح البيان أن المواطن مهما استهلك من الماء الصالح للشرب فإنه يتم استيفاء 45 الف دينار منه لا غير وعلى سبيل المثال لو ان المشترك استهلك بـ100 الف دينار عراقي الماء الصالح للشرب في شهر ووفق العداد فإنه سيتم استيفاء 45 الف دينار فقط.

وحول دفع الديون، اذا كان المشترك بذمته 400 الف دينار لأربعة أشهر فسيُسدد 45 الفاً عن كل شهر يعني المجموع الكلي 180 الفا، مستطردا بأن المواطن لو استهلك 10 آلاف دينار بحسب ما يسجله العدد فانه سيتم استفاء نفس المبلغ، وإذا اكثر من 45 الفا فإنه سيدفع ذات المبلغ.