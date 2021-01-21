حكومة إقليم كوردستان تخصص ميزانية لشراء لقاح كورونا

شفق نيوز/ أعلن وزير الصحة في اقليم كوردستان سامان البرزنحي يوم الخميس عن خوض الوزارة حوارات مع شركتي "فايزر"، و "أسترازينيكا" من اجل شراء لقاحي فيروس كورونا، في الوقت الذي خصصت فيه حكومة الاقليم ميزانية مالية لشراء اللقاح بهدف البدء ببرنامج التطعيم ضد الوباء.

وقال البرزنجي في تصريح للصحفيين اليوم في اربيل وبينهم مراسل وكالة شفق نيوز، إن المسؤولين الصحيين العراقيين ابلغونا بأن اللقاح سيصل الى البلاد في نهاي شهر شباط المقبل من بينها حصة اقليم كوردستان.

واضاف ان الاقليم فتح قنوات للتباحاث مع الشركات المنتجة للقاح، وتحدث مع قنصليات بلدانها من اجل تأمين نسبة أكبر من اللقاح، مشيرا الى ان حكومة كوردستان ابدت استعدادها مسبقا في تأمين ميزانية مالية لشراء اللقاح للمواطنين.