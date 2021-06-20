حكومة إقليم كوردستان تخصص مليار و600 مليون دينار شهريا لمستشفيات السرطان

شفق نيوز/ وجه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني يوم الأحد بتخصيص مليار و600 مليون دينار عراقي للمستشفيات المتخصصة لعلاج مرضى السرطان.

ووفقا لبيان صادر عن حكومة الإقليم فإنه بناء على توجيه صادر من مسرور بارزاني تقرر تخصيص مبلغ مالي مقداره (مليار و600 مليون دينار) شهريا للمستشفيات المتخصصة بعلاج مرضى السرطان في اقليم كوردستان لشراء الأدوية، وتوفير المعدات المختبرية وغيرها من المستلزمات الطبية.

وخصصت الحكومة إنفاق تلك المبالغ لمستشفيات "نانكلي"، و"رزكاري" في أربيل، و(هيوا) في السليمانية، و(آزادي) في دهوك.

ووافق رئيس الحكومة على إنفاق مليار وسبعة وعشرين مليون دينار شهريا (بدل عيادة)، بحسب البيان.

ونفت وزارة الصحة في إقليم كوردستان يوم السبت الأنباء المتداولة والتي تتحدث عن إحالة مستشفى (هيوا) لعلاج مرضى السرطان على القطاع الخاص.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور آسو حويزي في بيان اليوم، إنه فيما يتعلق بالأنباء والشائعات التي تتحدث عن إغلاق مستشفى هيوا في السليمانية أو بيعها ومنحها للقطاع الخاص، من المؤسف فقد أصبحت مادة للتضليل والمزايدة.

ونفى المتحدث تلك الشائعات قائلا: إنها لا أساس لها وبعيدة عن الحقيقة.

ويعاني مستشفى (هيوا) من نقص حاد بالأدوية ووجه المرضى عبر وكالة شفق نيوز نداء لحكومة الإقليم والحكومة الإتحادية بالعمل على توفير العلاجات لهم التي أصبحت باهظة الثمن جدا.

يأتي هذا في وقت خرج العشرات من الكوادر الصحية، والأطباء في وقفات إحتجاجية وقاطعوا الدوام لفترة من الزمن بسبب قطع نسبة من رواتبهم الشهرية إضافة إلى تأخير صرف تلك الرواتب لأكثر من 6 أشهر.

وأعلن وزير الصحة في اقليم كوردستان الدكتور سامان البرزنجي في شهر نيسان/أبريل الفائت عن تسجيل أكثر من 6000 إصابة جديدة بمرض السرطان في الإقليم خلال العام الماضي.