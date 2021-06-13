حكومة إقليم كوردستان تخصص أكثر من ملياري دينار لتنفيذ مشاريع في أربيل

شفق نيوز/ أعلنت وزارة البلديات والسياحة في إقليم كوردستان يوم الأحد أنها ستنفذ مشاريع مختلفة في العاصمة أربيل بعد استحصال موافقة مجلس وزراء الإقليم على صرف الاموال اللازمة لها.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن مجلس وزراء الإقليم وافق على تخصيص مبالغ مالية مقدارها مليارين، و120 مليونا، و809 آلاف دينار عراقي لتنفيذ عدد من المشاريع في بلدية أربيل.

كما أشار البيان إلى أن هذا المبلغ يعتمد 15% من إيرادات البلديات، و100 بالمئة من بيع أراضي رئاسة البلدية في أربيل.

ووفقا للبيان فإن عدد تلك المشاريع التي سيتم تنفيذها أو إتمامها بتلك المبالغ المرصودة هي 25 مشروعاً خدمياً.