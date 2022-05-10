حكومة إقليم كوردستان تخصص أكثر من 15 مليار دينار لزاخو

شفق نيوز/ أعلنت إدارة منطقة "زاخو" المستقلة، يوم الثلاثاء، أن حكومة إقليم كوردستان خصصت أكثر من 15 مليار دينار عراقي للمشاريع الخدمية في الإدارة المستقلة.

وقال مشرف إدارة المنطقة گوھدار شێخو في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إنه بهدف تقديم الخدمات لأبناء زاخو كافة وجه رئيس حكومة إقليم كوردستان بتخصيص مبلغ 15 مليارا، و540 مليون دينار للإدارة، مشيرا إلى تخصيص 45 بالمئة من المبلغ المذكور لقضاء "باتيفا"، و55 بالمئة لإعادة تأهيل الطرق الداخلية، والطرق الرئيسية للقرى ضمن الحدود الإدارية لزاخو.

وأوضح أن 13 مليارا و718 مليون دينار من المجموع الكلي للمبلغ تم تخصيصها لـ44 مشروعاً لعام 2022، ومليار و 822 مليون دينار لاستمرار 7 مشاريع للعام 2022".