حكومة إقليم كوردستان تحظر نشر مواقع سقوط المسيّرات والصواريخ

شفق نيوز- أربيل

أصدرت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان، يوم الأحد، إرشادات خاصة بالتغطية الإعلامية للأحداث الأمنية، حظرت فيها نشر معلومات تتعلق بمواقع سقوط الطائرات المسيّرة أو الصواريخ، وذلك حفاظاً على أرواح المواطنين والأمن الوطني للإقليم.

وذكرت الدائرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه في ظل التطورات الراهنة، يُمنع على وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، إضافة إلى المنصات الرقمية ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، بث أو نشر مقاطع فيديو مباشرة أو صور تُظهر مسارات الطائرات المسيّرة أو الصواريخ، وكذلك المواقع المتضررة أو تحديد مكان وزمان سقوطها.

وأضاف أنه يُحظر أيضاً نشر معلومات عن مواقع الأضرار أو نسب الخسائر الناجمة عن الهجمات، فضلاً عن منع تصوير أو نشر صور ومقاطع فيديو للمنشآت العسكرية والأمنية والتحركات والمعدات العسكرية والأسلحة والذخائر، إضافة إلى المؤسسات الحكومية والبعثات الدبلوماسية.

ودعت الدائرة الصحفيين إلى توخي الحذر عند نشر الصور أو مقاطع الفيديو الواردة من المواطنين أو من مصادر أخرى، في حال كانت تتضمن معلومات قد تكشف مواقع حساسة أو بنى تحتية أمنية.

كما شجعت المؤسسات الإعلامية على التنسيق مع دائرة الإعلام والمعلومات عند تغطية الحوادث الأمنية، لضمان عدم نشر معلومات حساسة عن غير قصد.

وأكدت الدائرة في ختام بيانها أن مخالفة هذه التعليمات ستعرّض المخالفين لإجراءات قانونية صارمة.