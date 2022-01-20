حكومة إقليم كوردستان تحظر بث برامج توقعات الأبراج في الإذاعات والقنوات

شفق نيوز/ قررت وزارة الثقافة والشباب في حكومة إقليم كوردستان يوم الخميس حظر بث برامج توقعات الأبراج في الإذاعات، والقنوات المحلية والفضائية كافة في الإقليم.

جاء ذلك وفقا لكتاب رسمي صادر عن الوزارة، موجه إلى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ومذيل بتوقيع مدير المديرية العامة للإعلام والطباعة والنشر بالوكالة شيروان عولا خورشيد.

وجاء في الكتاب أنه، "استنادا للكتاب الصادر عن مجلس الوزراء/دائرة الإعلام والمعلومات رقم (11) في 9 - 1 - 2022 نحيطكم علماً بحظر البرامج الخاصة بتوقعات الأبراج جراء التأثير السلبي الذي تتسببه للمجتمع".

ونوه الكتاب إلى أن هذه البرامج باتت ظاهرة نشازاً.