حكومة إقليم كوردستان تحدد تسعيرة خاصة لوقود حافلات النقل العام

شفق نيوز/ قررت حكومة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، تحديد تسعيرة خاصة للوقود لحافلات النقل العام في المحافظات الثلاث في الإقليم.

وقالت الحكومة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه بناءً على توصية من مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كوردستان، ومن أجل حل مشكلة الكلفة الباهظة والنقص الحاصل بمادة البنزين، ومراعاة لوضع الأسر المنخفضة الدخل، قررت وزارة الثروات الطبيعية تخصيص محطات لتعبئة الوقود لحافلات النقل العام في كل من محافظات أربيل والسليمانية ودهوك لتوزيع البنزين بالسعر الذي تحدده الوزارة.

ويشهد الإقليم نقصاً حاداً وإرتفاعاً بمادة البنزين في محطات تعبئة الوقود مما دفع بحكومة كوردستان للاتفاق مع الحكومة الاتحادية لإرسال هذا المادة.

ويقول مسؤولون حكوميون كورد بأن الازمة الحاصلة في المحروقات هي عالمية وقد تأثر الإقليم بها لاعتماده على الاستيراد في توفيرها.