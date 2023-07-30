حكومة إقليم كوردستان تجري إصلاحات في مجال السياحة وتتطلع لدور أكبر للقطاع الخاص

شفق نيوز/ جرت في مدينة أربيل اليوم الاحد مراسم الإعلان عن خارطة طريق لإصلاح القطاع السياحي في اقليم كوردستان بالتعاون مع الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال وزير البلديات والسياحة في الإقليم ساسان عوني في كلمة افتتح بها المراسم، ان "حكومة اقليم كوردستان والى جانب الزراعة والصناعة والاستثمار ترغب بأن تجعل للسياحة مكانة رئيسية، وأن تتم تنمية هذا القطاع وتطويره والاهتمام به بما ينعكس على اقتصاد ومجتمع كوردستان".

وأضاف ان حكومة اقليم كوردستان تعد القطاع الخاص جزءا مكملا لها وتدعم الاستثمار المحلي، واصحاب رؤوس الاموال في هذا القطاع.

كما أشار عوني إلى ان حكومة الاقليم تدعو القطاع الخاص الى مساهمة اكثر فاعلية وجدية في مجال السياحة، وهي مستعدة ايضا لتقديم جميع التسهيلات اللازمة له لتنمية هذا القطاع في مناطق الإقليم كافة.

ومضى بالقول ان خارطة الاصلاح تتضمن 9 مجالات مختلفة، اولها: إصلاح القوانين والتعليمات في قطاع السياحة، ثانيا اصلاح الهيكلية الادارية، ثالثا تعديل الخطط الاستراتيجية السياحية، رابعا: تطوير الاماكن والمنتجات السياحية، خامسا: التسويق السياحي، سادسا: التعليم السياحي،سابعا: التمويل، ثامنا: منح الرخص السياحية، تاسعا: تقييم هذا القطاع.

وتابع الوزير ان هذه النقاط التسع تم العمل عليها بشكل جدي طيلة الفترة الماضية بهدف تطوير هذا القطاع في الاقليم