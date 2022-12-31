حكومة إقليم كوردستان تتوقع أن تصل أعداد السائحين لأكثر من 6 ملايين خلال 2022

شفق نيوز/ توقعت حكومة إقليم كوردستان، يوم السبت، أن تصل أعداد السائحين الوافدين على الإقليم إلى أكثر من 6 ملايين شخص حتى نهاية العام 2022.

وقالت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة الإقليم ببيان اليوم، إن أحد أهداف مجلس الوزراء للتشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان هو مواصلة تطوير وتنشيط قطاع السياحة في إقليم كوردستان، لذلك تم تمرير قانون السياحة في هذه التشكيلة، حيث كانت من المشاكل التي تواجه تطوير قطاع السياحة عدم وجود قانون خاص به.

وبحسب احصائيات هيئة سياحة كوردستان يوجد حاليا 460 فندقا، و282 موتيلا وشقة، و590 مطعما، و715 كافيتريا، و10 مدن العاب، و600 شركة ومكتب سياحي، و54 مجتمعا سياحيا، و45 ناديا ليلياً، و72 قاعة حفلات في اقليم كوردستان تخدم المواطنين والسياح.

ووفقا لإحصاءات هيئة السياحة، زار إقليم كوردستان ما يقرب 4 ملايين سائح في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، ومن المتوقع أن يزور أكثر من 6 ملايين شخص إقليم كوردستان بنهاية خلال هذا العام الذي شارف على الانتهاء.