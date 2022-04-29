حكومة إقليم كوردستان تتعهد بإعادة تأهيل نفق دربنديخان في أسرع وقت

شفق نيوز/ تعهدت حكومة إقليم كوردستان، يوم الجمعة، بإعادة تأهيل نفق دربنديخان في محافظة السليمانية الذي لحق به أضرار فادحة جراء اندلاع حريق في عدد من السيارات داخله.

وزار وفد من حكومة الإقليم برئاسة وزير الأعمار والإسكان دانا عبد الكريم في وقت سابق من اليوم النفق للإطلاع على الأضرار التي لحقت به.

وقال عبد الكريم في مؤتمر صحفي عقده على هامش زيارة النفق، ان الوزارة استحصلت منذ مدة موافقة وزارة المالية والاقتصاد في الإقليم من أجل إعادة تأهيل النفق.

وأضاف أن خسائر مادية فادحة لحقت بنفق دربنديخان جراء الحريق، مشيرا إلى أنه في الوقت القريب ستتم اعادة تأهيله.

وكانت مديرية مرور دربنديخان في محافظة السليمانية، قد أعلنت أمس الخميس، عن غلق نفق دربنديخان الرابط بين القضاء وإدارة گرميان بالمحافظة بسبب احتراق شاحنة.

وافادت مديرية المرور في محافظة السليمانية، في وقت سابق مت اليوم، أنه بسبب احتراق صهريج وقود وعدد من المركبات ، قرب نفق دربنديخان، تم إغلاق جانبي طريق (السليمانية-دربنديخان).

وذكرت المديرية في بيان انه بالقرب من نفق دربنديخان ، تم إغلاق جانبي طريق السليمانية - دربنديخان أمام حركة المرور مؤقتاً.

وأوضح البيان انه في أي وقت تتم إعادة فتح الطريق أمام حركة مرور العجلات فإنه سيتم إبلاغ السائقين بذلك.