سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

حكومة إقليم كوردستان تتعهد بإعادة تأهيل نفق دربنديخان في أسرع وقت

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-29T13:15:32+0000
حكومة إقليم كوردستان تتعهد بإعادة تأهيل نفق دربنديخان في أسرع وقت

شفق نيوز/ تعهدت حكومة إقليم كوردستان، يوم الجمعة، بإعادة تأهيل نفق دربنديخان في محافظة السليمانية الذي لحق به أضرار فادحة جراء اندلاع حريق في عدد من السيارات داخله.

وزار وفد من حكومة الإقليم برئاسة وزير الأعمار والإسكان دانا عبد الكريم في وقت سابق من اليوم النفق للإطلاع على الأضرار التي لحقت به.

وقال عبد الكريم في مؤتمر صحفي عقده على هامش زيارة النفق، ان الوزارة استحصلت منذ مدة موافقة وزارة المالية والاقتصاد في الإقليم من أجل إعادة تأهيل النفق.

وأضاف أن خسائر مادية فادحة لحقت بنفق دربنديخان جراء الحريق، مشيرا إلى أنه في الوقت القريب ستتم اعادة تأهيله.

وكانت مديرية مرور دربنديخان في محافظة السليمانية، قد أعلنت أمس الخميس، عن غلق نفق دربنديخان الرابط بين القضاء وإدارة گرميان بالمحافظة بسبب احتراق شاحنة.

وافادت مديرية المرور في محافظة السليمانية، في وقت سابق مت اليوم، أنه بسبب احتراق صهريج وقود وعدد من المركبات ، قرب نفق دربنديخان، تم إغلاق جانبي طريق (السليمانية-دربنديخان).

وذكرت المديرية في بيان انه بالقرب من نفق دربنديخان ، تم إغلاق جانبي طريق السليمانية - دربنديخان أمام حركة المرور مؤقتاً.

وأوضح البيان انه في أي وقت تتم إعادة فتح الطريق أمام حركة مرور العجلات فإنه سيتم إبلاغ السائقين بذلك.

related

صور .. حريق يأتي على معرض للسيارات في دهوك ويُلحق اضراراً فادحةً

Date: 2021-01-08 09:03:03
صور .. حريق يأتي على معرض للسيارات في دهوك ويُلحق اضراراً فادحةً

حريق نفق دربنديخان يغلق طريقاً حيوياً في السليمانية

Date: 2022-04-29 09:44:13
حريق نفق دربنديخان يغلق طريقاً حيوياً في السليمانية

أضرار مادية باندلاع حريق في عمارة بمدينة السليمانية

Date: 2022-02-28 18:53:07
أضرار مادية باندلاع حريق في عمارة بمدينة السليمانية

اندلاع حريق في مستشفى بدهوك والدفاع المدني يخلي المرضى والعاملين

Date: 2019-08-05 13:11:39
اندلاع حريق في مستشفى بدهوك والدفاع المدني يخلي المرضى والعاملين

اندلاع حريق جديد في مخيم "شاريا" المنكوب بدهوك

Date: 2021-06-05 14:24:05
اندلاع حريق جديد في مخيم "شاريا" المنكوب بدهوك

وفاة عامل باندلاع حريق في مستودع للوقود في اربيل

Date: 2020-05-16 10:29:59
وفاة عامل باندلاع حريق في مستودع للوقود في اربيل

صور .. احتراق العشرات من رؤوس الماشية والمئات من أفراخ الدجاج في السليمانية

Date: 2021-07-03 08:09:56
صور .. احتراق العشرات من رؤوس الماشية والمئات من أفراخ الدجاج في السليمانية

صور .. حريق يأتي على خيام لنازحين في إقليم كوردستان

Date: 2021-01-02 10:12:39
صور .. حريق يأتي على خيام لنازحين في إقليم كوردستان