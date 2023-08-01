حكومة إقليم كوردستان: سيتم إستيراد أكثر من 70 مليون لتر من البنزين شهرياً

شفق نيوز/ تعهدت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، بمعالجة مشكلة النقص الحاصل بمادة البنزين وارتفاع أسعارها في الآونة الأخيرة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إنها "قد كثفت جهودها في الأيام الاخيرة لمعالجة نقص البنزين، وبعد السماح في 30/7/2023 باستيراد البنزين من قبل الشركات، سيتم استيراد 71 مليون لتر من البنزين الى اقليم كوردستان كل شهر، مضيفة أنه سيتم حل مشكلة نقص البنزين خلال فترة قصيرة جداً.

وأوضحت أنه "نظراً لقطع الحكومة العراقية حصة إقليم كردستان من إمدادات البنزين في 10 يوليو 2023 ، فقد حدثت أزمة في الإمدادات بالتزامن مع زيادة الطلب على هذه المادة".

وتابع البيان أن إقليم كوردستان يحتاج ما بين 3 ملايين و3.5 ملايين لتر من البنزين يوميا، وبعد استيراد البنزين فإن المشكلة ستتجه نحو الحل.