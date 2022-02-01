حكومة إقليم كوردستان تتخذ قرارا جديداً لإستكمال إجراءات المحافظة الـ19 بالعراق

شفق نيوز/ أعلن سكرتير مجلس وزراء إقليم كوردستان آمانج رحيم، يوم الثلاثاء، تصديق حكومة الإقليم على قرار يقضي بتشكيل المجلس البلدي لمحافظة حلبجة في خطوة وصفها بالمهمة في تمثيل المحافظة، وان يكون شأنها شأن باقي محافظات الإقليم والعراق.

وقال رحيم في بيان اليوم، إن مجلس وزراء الإقليم صادق على القرار رقم (2) لعام 2019 الخاص بتشكيل المجلس البلدي لمحافظة حلبجة.

وأضاف أن محافظة حلبجة سيكون شأنها شأن المحافظات الأخرى في الإقليم بتشكيل المجلس البلدي لها، وهذه خطوة من الخطوات الأخرى المهمة في تمثيل إدارة هذه المحافظة".

وقررت حكومة إقليم كوردستان في حزيران 2013 إنشاء محافظة حلبجة مقرها مدينة حلبجة إلى محافظة وتلحق بها أقضية: حلبجة وشهرزور وبينجوين وسيد صادق، وهي أقضية كانت مرتبطة إداريا بمحافظة السليمانية، ولكن لغاية الآن لم تعترف الحكومة الاتحادية بها كمحافظة.

ووقع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني (رئيس حكومة الاقليم السابق) في 13 آذار 2014 على قرار انشاء المحافظة الجديدة وأعلنت حلبجة كمحافظة رابعة لكوردستان؛ وقد صدر القرار قبل ثلاثة أيام من ذكرى الهجوم الكيميائي على حلبجة.

وينقسم العراق إلى 18 محافظة، وفي حال اعتماد حلبجة محافظة ستكون 19 ، وهذه المحافظات بدورها تنقسم إلى أقضية وإلى تقسيمات أُخرى أقل شأناً تُسمى نواحي.

و تعهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بتسهيل مهمة اعلان حلبجة المحافظة الـ19 في العراق خلال زيارة أجراها للمحافظة في شهر أيلول من العام 2020.