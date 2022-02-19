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حكومة إقليم كوردستان تبحث توطيد العلاقات مع الخليج العربي

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-02-19T15:25:40+0000
حكومة إقليم كوردستان تبحث توطيد العلاقات مع الخليج العربي

شفق نيوز/ التقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت، مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، وذلك في اليوم الثاني من مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن.

وجرى في اللقاء بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "التباحث بشأن الوضع العام في العراق وعلاقات دول الخليج مع العراق وإقليم كوردستان، وتمت الإشارة إلى الزيارات الأخيرة التي أجراها رئيس حكومة إقليم كوردستان إلى دول الخليج".

وشدد الجانبان على "أهمية توطيد العلاقات بين دول الخليج وإقليم كوردستان في المجالات كافة".

كما التقى بارزاني على هامش فعاليات مؤتمر ميونيخ للأمن، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي.

وأثناء اللقاء، بحث الجانبان العملية السياسية في العراق بالإضافة إلى سبل تعزيز أواصر الصداقة بين إقليم كوردستان والمملكة الأردنية الهاشمية، كذلك تم التأكيد على أهمية توسيع آفاق التعاون المشترك بين الجانبين.

ووصل رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني وكذلك رئيس حكومة الإقليم اول أمس الخميس إلى ألمانيا للمشاركة في المؤتمر الذي تستمر أعماله من 18 لغاية 20 شباط الجاري.

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