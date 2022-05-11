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حكومة إقليم كوردستان تباشر بمشروع 20 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-11T07:49:52+0000
حكومة إقليم كوردستان تباشر بمشروع 20 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، عن مشروع بناء 20 الف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود والمستأجرين في مناطق ومدن الإقليم كافة.

وقال رئيس الهيئة محمد شكري في مؤتمر صحفي عقده اليوم وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إنه "بتوصية من رئيس الحكومة تقرر بناء 20 ألف وحدة سكنية ستعطي للمستأجرين وذوي الدخل المحدودة بأسعار مناسبة واقساط مريح".

واضاف أن هذا المشروع يشمل المحافظات الأربع والإدارات المستقلة الأربع في الإقليم، مردفا بالقول إنه تمت المطالبة من الشركات ذات السمعة الجيدة في الإقليم بتقديم خططهم لبناء هذه الوحدات السكنية، وخلال 15 يوما سيتم تحديد الأراضي التي ستخصص لبناء هذه الوحدات السكنية.

واكد رئيس الهيئة ان الوحدات السكنية ستوزع على الذين لايتمكنون من الحصول على الوحدات السكنية بسبب دخلهم المحدود.

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