حكومة إقليم كوردستان بشأن الدولار: أي إجراء يتخذه البنك المركزي العراقي سيكون ملزماً لنا

شفق نيوز/ أكدت حكومة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، التزامها بأي إجراء يتخذه البنك المركزي العراقي بشأن الدولار.

وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كوردستان بيشوا هورامي، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، "بالنسبة لمسألة الرواتب فأن المبالغ التي يتم ارسالها الى الاقليم تُصرف على رواتب الشهور غير المدفوعة وبالنسبة للشهور الاخرى فاننا سنتناقش مع بغداد وهناك انفتاح وتفاهم جيد مع الحكومة الاتحادية وخاصة مع رئيس الوزراء في الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني".

واضاف، "بالنسبة لمسألة الدولار فانها تتعلق بالبنك المركزي واي اجراء يتخذه البنك المركزي فان حكومة اقليم كوردستان ستكون ملتزمة به".

وتابع بيشوا هورامي، "بالنسبة لمسألة مجالس المحافظات فانها هذه المجالس في اقليم كوردستان مازالت مستمرة في عملها".

وبشأن مسألة الاصلاح داخل وزارة البيشمركة قال هورامي، إن "رئيس الوزراء مسرور بارزاني كان دائما من اول يوم في عمل الكابينة التاسعة متحمسا لتسريع عملية الاصلاح داخل الوزارة و نطالب من الجهات التي تمتلك تأثيرا في قوات البيشمركة ان تتقدم الى الامام لتسريع هذه العملية".

وتابع "بالنسبة لاضراب موظفي الاقليم عن الدوام فان حكومة الاقليم ادت دورها من ناحية المطالبة برواتب و حقوق الموظفين اسوة ببقية مناطق العراق والحق المسلوب للموظفين ليس عند حكومة الاقليم".

ولفت هورامي الى ان "توقف تصدير نفط الاقليم اضر بالجميع والعائق امام استئناف التصدير هو مصاريف انتاج النفط التي قُدرت ب6 دولارات للبرميل لكن انتاج النفط في عدد من مصافي الاقليم اكثر من هذا المبلغ".

وتابع، "بالنسبة للمذكرة التي تم توقيعها لتسليم رواتب الموظفين من قبل بغداد بشكل مباشر فكل من وقع على هذه المذكرة هو غير مسؤول أمام دماء الشهداء و أمام برلمان كوردستان أمام حكومة كوردستان وأمام النضال الذي قامت به حكومة الإقليم".

واضاف ان "الذين وقعوا هذه المذكرة لو أنهم قرأوا الدستور العراقي لما كانوا سيقعون في هذا الخطأ لأن المواد المتعلقة بالأقاليم تخالف تماما ما تم ذكره في هذه المذكرة".

وختم بالقول، "أنا من هنا أريد أن أخبرهم بأن الحكومة الاتحادية لن تنفذ هذه المطالب لأننا أصحاب حكومة وأصحاب إقليم فيدرالي".