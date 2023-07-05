المجتمع الدولي يحثُّ إقليم كوردستان على إعداد قانون خاص بوسائل التواصل الاجتماعي

شفق نيوز/ أعلن منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان ديندار زيباري، يوم الأربعاء، أن المجتمع الدولي يحث حكومة الإقليم على إعداد قانون خاص بوسائل التواصل الاجتماعي.

وقال زيباري في مؤتمر صحفي عقده اليوم في اربيل، إن "المجتمع الدولي طلب منّا إعداد مشروع قانون خاص بمواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام المسموعة والمقروءة يتماشى مع المعايير الدولية".

وأضاف أنه تم توجيه الجهات الأمنية بأن تزود -بقدر استطاعتها- الصحفيين بما يحتاجونه من معلومات.

كما شدد منسق التوصيات الدولية، على ضرورة الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية، قائلا إنه لا يمكن الحصول على المعلومات من شخص في الوزارات والدوائر لا يملك صلاحية تقديم المعلومات.

ومضى بالقول: لقد شجعنا وزاراتنا على أن يكون لديها مسؤول إعلامي من أجل أن يزودوا الصحفيين والإعلاميين بالمعلومات وضمن إطار القانون.

وأكد زيباري قائلا: نحن نعيش في منطقة جيوسياسية خاصة بها الكثير من التحديات الأمنية، لذلك لا يمكنهم إعداد قائمة علنية لتحديد المعلومات المسموح بها وغير المسموح بها، منوها إلى أن هذا الموضوع يعود إلى تقييمات أمنية وسياسية، وفي بعض الحالات يتم تحديد تقييم مجلس القضاء للإفراج عن المعلومات.