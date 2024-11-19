حكومة دهوك تتوعد المخالفين لحظر تجوال التعداد السكاني بعقوبات

شفق نيوز/ حذر نائب محافظ دهوك، ماجد سيد صالح، يوم الثلاثاء، المخالفين لحظر التجوال الذي سيدخل حيز التنفيذ منتصف الليلة، بإحالتهم إلى المحاكم في حال عدم التزامهم، مستثنياً من ذلك الحالات الطارئة.

وقال صالح لوكالة شفق نيوز، إن "حظر التجوال الخاص بالتعداد السكاني سيدخل حيز التنفيذ في الساعة 12 من منتصف ليلة الثلاثاء – الأربعاء، ويستمر لمدة 48 ساعة في عموم المحافظة بالتزامن مع المرحلة الثالثة من التعداد العام للسكان الذي سيبدأ صباح يوم غد الأربعاء".

وأوضح أنه "سيتم نشر 22 نقطة تفتيش في مختلف أنحاء مركز محافظة دهوك لضمان تنفيذ الإجراءات، وأي مخالفة لهذه التعليمات ستؤدي إلى إحالة المخالفين إلى المحكمة وفقاً للقوانين المعمول بها".

وأكد صالح أن "التنقل خلال فترة الحظر سيكون حصراً للحالات الاستثنائية مثل نقل المرضى إلى المستشفيات، مع التشديد على أن الحظر سيشمل مركز المدينة وجميع الطرق المؤدية إلى خارجها".

وتهدف هذه التدابير إلى تهيئة الظروف الملائمة لفرق التعداد الميدانية وتمكينها من أداء مهامها بدقة وكفاءة.

ودعت السلطات المواطنين إلى التعاون الكامل مع الإجراءات المعلنة، مشيرة إلى أهمية هذا المشروع الوطني في توفير بيانات دقيقة تسهم في تحسين التخطيط والخدمات مستقبلاً.