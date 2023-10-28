حكومة الإقليم: يجب على الحكومة الاتحادية إرسال المستحقات المالية لكوردستان

شفق نيوز/ جدد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم السبت، تأكيده على ضرورة أن ترسل الحكومة الاتحادية المستحقات المالية للإقليم.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم، السفير الفرنسي لدى العراق إيريك شوفالييه.

وذكر بيان صادر عن حكومة الاقليم، أن الجانبين بحثا خلال الاجتماع، آخر المستجدات والتطورات إزاء الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة بشكل عام، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.

ووفقا للبيان، فإنه تمحور الاجتماع بشأن ضرورة تأمين الحقوق الدستورية والاستحقاقات المالية لإقليم كوردستان، ولا سيّما بعد تقديم حكومة الإقليم، التوضيحات اللازمة، المدعومة بالبيانات والمعلومات الدقيقة، إلى اللجنة المالية في مجلس النواب والجهات المعنية في الحكومة الاتحادية، والتي يجب عليها إرسال الاستحقاقات المالية للإقليم، إذ لا يمكن أن يستمر انتهاك حقوق متقاضي الرواتب في الإقليم.

واشار البيان الى ان الاجتماع تناول أهمية الحفاظ على أمن واستقرار العراق وإقليم كوردستان، وحماية البعثات الدبلوماسية وقوات التحالف الدولي.