حكومة الإقليم: نأمل من إيران أن تولي اهتماماً أكبر باللغة الكوردية والتعليم بها

شفق نيوز/ أعرب مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في إقليم كوردستان سفين دزيي يوم السبت عن أمله بأن تولي إيران اهتماما أكبر باللغة الكوردية والتعليم بها للناطقين بها في هذه البلاد.

جاء ذلك خلال حفل أُقيم اليوم في مدينة اربيل بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين على انتصار الثورة في إيران بقيادة مفجرها الراحل آية الله روح الخميني.

وقال دزيي في كلمته ان العلاقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفنية بين الإقليم وايران في أعلى مستوياتها وهذه العلاقات تفسح المجالات لتمتينها أكثر.

واستطرد بالقول ان اللغة الكوردية تنتمي إلى أُسرة اللغات الإيرانية، وكما اننا في إقليم كوردستان نولي اهمية بالفن والثقافة واللغة الفارسية، فإننا نأمل أيضا من الجمهورية الاسلامية الايرانية ان تهتم باللغة الكوردية وباقي لغات الإيرانية بما يعزز الوحدة والتلاحم والاحترام المتبادل بين شعوبها.

ونوه دزيي إلى أن إيران دولة لها تأثير فاعل على سياسة المنطقة ويمكنها أن تسهم في حل الخلافات والتوترات عن طريق الحوار في منطقة الشرق الأوسط والعالم بأسره.