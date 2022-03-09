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حكومة الإقليم: نعمل على تأمين الرواتب سواء بالتواصل مع بغداد أم بتقليص النفقات

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-09T13:34:29+0000
حكومة الإقليم: نعمل على تأمين الرواتب سواء بالتواصل مع بغداد أم بتقليص النفقات

شفق نيوز/ أكدت حكومة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، أنها تعمل على تأمين رواتب العاملين في القطاع العام سواء بالتواصل مع الحكومة الاتحادية في بغداد أم بتقليص النفقات لحكومة الإقليم، كاشفا عن البدء بتوزيع رواتب شهر شباط الماضي غدا الخميس.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإقليم جوتيار عادل في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع لمجلس وزراء كوردستان، "اليوم عقدت الحكومة اجتماعها الأسبوعي، وتم مناقشة العديد من القضايا، وبلا شك تم بحث مواضيع وإيرادات الحكومة والرواتب".

وأضاف أنه تم التأكيد على ضمان رواتب الموظفين وانها من الواجبات الاساسية للحكومة، مؤكدا انه على الرغم من الازمة التي تواجهها الحكومة الا انها تعمل على تأمين رواتب موظفي القطاع العام سواء في التواصل مع بغداد أو التقليل من النفقات الحكومية لتأمين رواتب الموظفين.

كما شدد على ضرورة ألّا يتاثر المواطنون ببعض الشائعات التي تحاول ان تغير مسار الامر في الاقليم.

وعن اجتماع حكومة الاقليم اليوم قال المتحدث باسمها، إن المجلس الاقتصادي قدم تقريرا الى الاجتماع وفيه نسبة تصدير النفط، وبعد إخراج مصاريف الشركات ومجموعة تفاصيل اخرى قرر انه من يوم غد تبدأ الحكومة بتوزيع رواتب الموظفين وبدون استقطاع، وهذا طبعا دون ارسال الحكومة العراقية اي مبالغ.

وأعرب عادل عن أسفه بأن الحكومة الاتحادية لم ترسل أي مبالغ مالية للإقليم، ولتأمين رواتب شهر شباط اضطررنا ان نقوم بتأمين بعض الاموال من واردات الشهر الثالث النفطية لاكمال رواتب الموظفين والبدء بتوزيعها.

وتابع بالقول إن الاجتماع أكد على مواصلة الحوارات مع بغداد بخصوص قرار المحكمة الاتحادية، منوها إلى أن الحكومة على استعداد لإرسال وفود سواء سياسية او فنية الى بغداد لمعالجة هذه المشكلة مع بغداد.

المتحدث باسم حكومة الإقليم قال إن حكومته تقدم 470 خدمة للمواطنين وهذه الخدمات لاتقدمها مقابل اموال، وان زيادة الرسومات ليست من اجل زيادة إيرادات الحكومة.

وذكر ايضا أن رئيس الحكومة اوصى وزير الداخلية بمنع الاحتكار ومعاقبة كل من يحاول رفع الاسعار وفي الاسبوع الماضي تمت معاقبة بعض التجار.

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