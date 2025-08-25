حكومة الإقليم: نحو مليون لاجئ يقيمون في كوردستان حتى الآن

شفق نيوز- أربيل

أعلنت حكومة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، أن نحو مليون لاجئ ما زالوا يقيمون في مدن الإقليم ومخيماته، رغم عودة أعداد كبيرة منهم إلى مناطقهم خلال السنوات الماضية.

وجاء الإعلان خلال مؤتمر حول حوكمة الهجرة، نظمه مركز تنسيق الأزمات التابع لحكومة الإقليم بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، وفق ما ذكرت المديرة العامة للمركز سروة رسول.

وقالت مديرة المركز، خلال المؤتمر الذي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "الإقليم يضم حالياً 27 مخيماً يأوي 858 ألفاً و578 لاجئاً"، موضحة أن "578 ألفاً و403 لاجئين، إضافة إلى 280 ألفاً و175 آخرين، لا يزالون يعيشون في محافظات الإقليم، معظمهم من السوريين".

وإلى جانب ذلك، ما يزال هناك 261 ألفاً و939 عراقياً نازحاً، و7 آلاف و240 تركياً، و8 آلاف و791 إيرانياً، فضلاً عن 1005 فلسطينيين، و1200 من جنسيات أخرى، في إقليم كوردستان، بحسب رسول.

وأضافت أن "نحو 198 ألف عائلة لاجئة داخل المخيمات وخارجها تنفق قرابة مليار دولار سنوياً على معيشتها، بمعدل 2.6 مليون دولار يومياً، و66 مليون دولار شهرياً، و803 ملايين دولار سنوياً".

يذكر أن إقليم كوردستان استقبل منذ عام 2009 موجات لجوء متلاحقة، أبرزها قدوم أكثر من مليون سوري هرباً من الحرب، ثم نزوح أكثر من مليوني شخص من وسط وجنوب العراق عام 2014 بعد اجتياح تنظيم داعش لمناطق واسعة.