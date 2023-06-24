حكومة الإقليم: نتوقع وصول أكثر من 300 ألف سائح في العيد وهدفنا استقطابهم في "الفصول الأربعة"

شفق نيوز/ أعلنت حكومة اقليم كوردستان، اليوم السبت، عن استكمال استعداداتها لاستقبال السياح خلال أيام عيد الاضحى وتشكيل العديد من اللجان لهذا الغرض، وفيما توقعت استقبال أكثر من 300 ألف سائح، أكدت ان هدفها تحويل الاقليم لمكان سياحي خلال فصول السنة الأربعة.

وقال مدير الاعلام والعلاقات في هيئة السياحة في الاقليم ابراهيم عبد الواحد في تصريح اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "الهيأة استعدت بشكل جيد جداً لاستقبال أكبر عددٍ من السياح في فصل الصيف"، لافتاً إلى أن "أغلب السياح يقصدون محافظة اربيل وبعدها السليمانية ودهوك وحلبجة".

وأضاف عبد الواحد ان "ادارتي سوران وزاخو استقبلتا هذا العام اعداداً كبيرة من السياح"، مبينا أن "الهيأة ترغب أن يقصد السياح جميع المناطق وتأمين فرص العمل فيها".

وتابع المسؤول الحكومي أن "الهيأة استكملت كل الاستعدادات لقدوم السياح خلال ايام عيد الاضحى الى كوردستان"، متوقعاً "وصول المزيد من السياح هذا العيد بسبب انتهاء السنة الدراسية وارتفاع درجات الحرارة في العراق، ليصل العدد الى أكثر من 300 ألف سائح خلال العيد".

وأوضح عبد الواحد أن "الهيئة عقدت العديد من الاجتماعات مع الشركات والمراكز السياحية والمطاعم ليعمدوا إلى إبقاء مرافقهم السياحية مفتوحة ليحققوا الفائدة والربح المادي"، لافتا الى" تشكيل العديد من اللجان واحدة منها لاستقبال السياح في المعابر والسيطرات ولإعطاء صورة جميلة للضيوف عن المحبة والتمدن، ولجنة اخرى في مراكز المدن لمراقبة الخدمات، فضلا عن توفير أرقام هواتف خاصة للسياح في كل مديرية الاتصال في حال حصول أي مشكلة لتتم معالجتها".

واختتم عبد الواحد بالقول ان "الهيأة اعدت ايضا سلة سياحية من أجل أن لا تقتصر زيارة السياح الى الطبيعة فقط بل يحاطون علما بان اقليم كوردستان يحوي أماكن متنوعة مثل المناطق الاثرية والتاريخية والسياحة الدينية"، لافتا الى ان "الهدف من ذلك هو أن يتحول الاقليم الى مكان سياحي خلال الفصول الاربعة جميعا".