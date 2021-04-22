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حكومة الإقليم: مستعدون للتعاون مع وزارة الكهرباء الاتحادية لتنفيذ المشاريع المشتركة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-22T10:06:47+0000
حكومة الإقليم: مستعدون للتعاون مع وزارة الكهرباء الاتحادية لتنفيذ المشاريع المشتركة

شفق نيوز/ استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس، وزير الكهرباء في الحكومة الاتحادية ماجد حنتوش.

وذكر بيان صادر عن حكومة الإقليم أنه جرى التباحث حول وضع الطاقة الكهربائية في العراق وإقليم كوردستان، كما تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجانبين والجهود المبذولة لزيادة إنتاج الطاقة في محطات التوليد.

وابدى رئيس الحكومة الاستعداد التام للتعاون والتنسيق مع وزارة الكهرباء الاتحادية والشبكة الوطنية لتنفيذ المشاريع الكهربائية المشتركة.

 وأشار الى أن العراق يمتلك موارد مادية وبشرية غنية إذا ما تم استثمارها جيداً، مما سيكون له الأثر الإيجابي في تحسين حياة المواطنين عموماً والكهرباء على وجه خاص.

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