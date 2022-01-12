حكومة الإقليم: مجلس الوزراء الاتحادي صادق على إرسال 200 مليار دينار لتمويل الرواتب

شفق نيوز/ أعلنت حكومة إقليم كوردستان يوم الأربعاء عن مصادقة مجلس الوزراء الاتحادي على إرسال 200 مليار دينار لتمويل رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام في الإقليم.

وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل في مؤتمر صحفي عقده اليوم عقب اجتماع لمجلس وزراء كوردستان، ان مجلس الوزراء العراقي صادق في جلسة يوم أمس على ارسال 200 مليار دينار، ونأمل في الأيام المقبلة أن يصل هذا المبلغ إلى أقليم كوردستان.

وعن التعاون العسكري بين أربيل وبغداد قال المتحدث، إنه وفق التقرير المشترك الذي عرضه وزير البيشمركة، ووزير الداخلية في جلسة اليوم فإن هناك تنسيقا أمنيا وعسكريا جيداً بين قوات البيشمركة والقوات الأمنية الاتحادية، ونأمل ان ينعكس هذا التنسيق على ارض الواقع، وان تكون هناك ارادة سياسية لتفعيل هذا التنسيق بهدف سد الثغرات الامنية في مناطق التماس بين الجانبين.

وتابع عادل ان حكومة الاقليم بذلت الجهود، وتركت الابواب مشرعة لتعزيز التعاون في إطار التصدي لتنظيم داعش.