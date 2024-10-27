حكومة الإقليم لموظفيها: من لا يمتلك رمزاً بنظام البايومتري ستوقف المالية الاتحادية راتبه

شفق نيوز/ دعت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان، يوم الأحد، الموظفين والعاملين في القطاع العام الى المسارعة في التسجيل بنظام البايومتري قبل العشرين من شهر تشرين الثاني المقبل، محذرة اياهم بان وزارة المالية الاتحادية ستوقف راتب كل من لا يملك رمزا بيومتريا.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إنه بناءً على الاتفاقيات والتفاهمات المبرمة بين وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان ووزارة المالية في الحكومة الاتحادية بشأن مسألة حل المشاكل الفنية الخاصة بقائمة رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان يتعين الآتي:

اولا: على جميع الموظفين والمتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة وورثة الشهداء الذين لم يسجلوا أنفسهم في نظام البيومتري التسجيل قبل تاريخ (2024/11/20).

ثانيا: يشمل قرار التسجيل في النظام البيومتري جميع اولئك الموظفين و متقاضي الرواتب المتواجدين في الخارج لأسباب مختلفة أو إجازة بدون راتب أو دراسة وغيرها.

ثالثا: كل موظف او من يتقاضى راتبا في حكومة اقليم كوردستان وليس لديه رمز بيومتري لغاية تاريخ (2024/11/20) سيتم ايقاف راتبه من قبل وزارة المالية في الحكومة الاتحادية وهو من سيتحمل مسؤولية ذلك.