حكومة الإقليم: لدينا تنسيق عالي المستوى مع بغداد لإيقاف الهجمات بالمناطق الحدودية

شفق نيوز/ ذكر المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل، يوم الخميس، أن التنسيق مع الحكومة الاتحادية مستمر لنشر قوات مشتركة لحفظ الأمن والإستقرار في المناطق الحدودية في الإقليم.

وقال عادل في مؤتمر صحفي عقده اليوم في أربيل، إن "موقف الاقليم يتمثل بعدم السماح لأي طرف وأي جهة بأن يستخدم أراضي الإقليم لمهاجمة الدول المجاورة و يتعين على الدول المجاورة ان تحترم سيادة الإقليم والعراق"، مؤكدا "اننا على تواصل مع الحكومة الاتحادية، والدول المجاورة لوضع حد للخروقات والهجمات في تلك المناطق والتي يسقط على اثرها مواطنون مدنيون ضحايا".

ونوه إلى أنه "لدينا آلية لنشر قوات حرس الحدود، والتنسيق مستمر بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية بهذا الشأن"، مبينا أن "هذا التنسيق سيستمر وسيزيد ويتعمق أكثر وهو بمستوى جيد جدا، ونأمل من هذا التنسيق أن يكون سبابا في إيقاف تلك الهجمات بالمناطق الحدودية".