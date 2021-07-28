حكومة الإقليم: لا يمكننا التعامل المباشر مع شركات لقاح كورونا ولدينا 400 ألف جرعة

شفق نيوز/ صرّح المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل يوم الثلاثاء بأن الإقليم لا يمكنه شراء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من الشركات العالمية المنتجة لها إلا عبر الحكومة الاتحادية.

وقال عادل في مؤتمر صحفي عقده اليوم عقب اجتماع لمجلس وزراء الإقليم: للأسف نحن لا نستطيع أن نتعامل بشكل مباشر مع الشركات المنتجة للقاح لتأمينها للمواطنين، ويجب أن تكون هذه العملية عبر الحكومة العراقية.

وأضاف أن هناك نحو 400 ألف جرعة لدى الإقليم من الأنواع الثلاثة للقاح ونطالب المواطنين بتسجيل أسمائهم للتطعيم.

وتابع المتحدث بالقول: طلبنا من اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في الإقليم بان الذي لم يتلقى اللقاح أن يستصحب معه فحصا طبيا لتأمين صحة وسلامة الموظفين في المؤسسات الحكومية.