حكومة الإقليم: أكثر من مليون لتر من مادة البنزين ستصل لكوردستان

شفق نيوز/ أفادت دائرة الإعلام، والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان يوم الأحد أن أكثر من مليون لتر من مادة البنزين ستصل إلى الإقليم لمعالجة أزمة ارتفاع أسعار الوقود.

وذكرت الدائرة في بيان أن، اليوم الأحد المصادف 24 - 10 - 2021 ستصل 540 الف لتر من البنزين إلى محطات الوقود في محافظات إقليم كوردستان الأربع، وسيتم مضاعفة الكمية خلال اليومين المقبلين.

وأوضح البيان أن مشكلة المحروقات لا تواجد اقليم كوردستان فحسب بل العالم بأسره، ولم تتردد حكومة إقليم كردستان في طمأنة مواطنيها بأنها بذلت كل جهد ممكن للوصول إلى حل لهذه المشكلة.