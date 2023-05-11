حكومة الإقليم: "سومو" دعت رسميا تركيا لإستئناف صادرات نفط كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، يوم الخميس، أن شركة تسويق النفط العراقية دعت الجانب التركي رسميا أمس الأربعاء إلى استئناف صادرات نفط الإقليم.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز اليوم، إنه "بعد اتفاق بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية بشأن ملف نفط الإقليم، تم الانتهاء من إجراءات استئناف صادرات النفط".

وأضاف البيان أنه "في 10 أيار/مايو الجاري، دعت شركة "سومو" رسميا الجانب التركي إلى البدء في تصدير النفط عبر خط أنابيب كركوك-جيهان".

وتابع البيان أن "كلا من وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم، ووزارة النفط الاتحادية الآن تنتظران حالياً رد تركيا لاستئناف صادرات النفط".