حكومة الإقليم: شارع 150 مترا الاستراتيجي في اربيل سيتم إنجازه قبل الموعد المحدد

شفق نيوز/ توقع وزير البلديات والسياحة في حكومة إقليم كوردستان ساسان عوني، يوم الخميس، ان يتم انجاز مشروع شارع 150 متراً الاستراتيجي في أربيل قبل نهاية العام 2022، وذلك وفق المعطيات الموجودة على أرض الواقع ونسب الأعمال المنجزة من قبل الشركة المحلية المنفذة.

وقال عوني في تصريح صحفي مشترك عقده مع محافظ اربيل أوميد خوشناو على هامش زيارتهما عصر اليوم المشروع، حضرته وكالة شفق نيوز، انه وفقا للعقد المبرم وما تم تقييده به يتعين الانتهاء من انجاز الشارع في نهاية العام المقبل.

واستدرك بالقول إنه حسب الجهود التي تبذلها شركة "هيمن كروب" المنفذة للمشروع فسيتم الانتهاء منه قبل الموعد المحدد.

وأضاف انه رغم الازمة المالية وتفشي وباء كورونا وفرض الحكومة الاتحادية الحصار على كوردستان وقطعها للميزانية المالية الا ان المشاريع مستمرة على نفس الوتيرة.

من جهته اكد خوشناو خلال المؤتمر ان انجاز المشروع يهدف الى التخفيف من الزخم المروري الحاصل في اربيل.

ودشنت حكومة إقليم كوردستان، في شهر شباط من العام الحالي، قسماً من مشروع شارع 150 مترا الاستراتيجي في أربيل.

ويبلغ طول مشروع طريق 150 مترا الاستراتيجي 70 كيلومتراً، وهو الطريق السادس الذي يحيط بأربيل على شكل حلقة دائرية، وبدأ العمل به ضمن خمس مراحل وبكلفة تصل إلى 131 مليون دولار، بإشراف وتصميم من مهندسي إقليم كوردستان.

ويمتد طول المرحلة الأولى من الطريق 14 كيلومتراً، ويربط بين طريقي أربيل - شقلاوة، وكذلك أربيل - بَحَركة. ويتميز هذا الطريق بعدم وجود توقف فيه أو استدارات، وقد صُمم بشكل يتمكن فيه السائقون من تغيير وجهتهم دون إحداث أي تعطيل للسيارات الأخرى.