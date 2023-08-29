حكومة الإقليم: زوار الاربعينية يفضلون منافذ كوردستان ونتوقع تخطي عددهم 100 ألف زائر

شفق نيوز/ كشفت حكومة إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، عن "تفضيل" زوار الاربعينية منافذ إقليم كوردستان بسبب الاهتمام بهم من قبل موظفي المنافذ، فيما توقعت أن يتخطى عدد الزائرين القادمين عبر منافذ الإقليم 100 ألف شخص.

وقالت دائرة الإعلام والمعلومات في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "زوار الاربعينية القادمين من خارج العراق يحرصون على استخدام المنافذ الحدودية في اقليم كوردستان للتوجه إلى مدينة كربلاء المقدسة للمشاركة في مراسم ذكرى اربعينية الإمام الحسين، وهم يعدون العبور من تلك المنافذ الطريق الأكثر أماناً والأقرب مسافة بالنسبة لهم".

وأضافت الدائرة أن "عملية توافد الزوار عبر الإقليم بدأت في الثامن عشر من شهر آب-أغسطس الجاري، لتستمر حتى السادس من شهر أيلول- سبتمبر المقبل، وبحسب الاحصائيات الرسمية دخل حتى الآن نحو 30 ألف زائر عبر إقليم كوردستان".

ونقل البيان عن الزائرة الهام بناهلو، إقليم كوردستان بأنه "جار حسن"، وقالت لدائرة الإعلام والمعلومات "نشكرهم على حسن ضيافتهم، لقد كانوا طيبين، كل شيء على ما يرام، الموظفون هنا يعملون 24 ساعة في اليوم ويؤدون مهامهم بسلوكيات لطيفة ووجوه حسنة. وكل شيء على ما يرام ابتداء من الحدود إلى هنا".

وأضافت "كل شيء جاهز هنا، في مكان الإقامة ايضا تم تجهيز كل شيء، والأشخاص الذين تم توظيفهم جيدون جداً، ويتمتعون بأخلاق عالية، ويحسنون التصرف وهم يوفرون أي شيء نحتاجه. إنهم مضيفون جيدون حقا ويساعدون زوار الإمام الحسين عليه السلام جدا. إنهم يتعبون كثيرا، ويخدمون الزوار جيدا، ونحن ممتنون لهم جدا. ويسعدنا أن يكون لدينا جيران بهذا الشكل يقدمون مثل هذه الخدمات للزوار".

يذكر أن مؤسسة البارزاني الخيرية اخذت على عاتقها منذ عامين، مهمة تأمين احتياجات زوار الأربعين، وقد خصصت 1500 حافلة لنقل الزائرين، فضلا عن تكليف عدة فرق لتأمين مختلف الاحتياجات الضرورية للزائرين.

إلى جانب ذلك أوضح البيان أن "بعض الزائرين يأتون إلى أربيل ويقيمون في المعرض الدولي".

وبهذا الخصوص ذكر سنكَر مصطفى، من مكتب العلاقات الخارجية لحكومة إقليم كوردستان، إن "هذه السنة هي الثانية التي يتوجه فيها الزائرون من هنا الى المدن المقدسة في العراق للمشاركة في إحياء ذكرى اربعينية الإمام الحسين، ولقد جاء حتى الآن أكثر من 30 ألف شخص عبر منفذ حاج عمران الحدودي".

وأكد مصطفى أنه "تم اتخاذ كافة الاستعدادات من أجل تلافي الإشكالات البسيطة التي حصلت العام الماضي، حيث حرصنا على حلها ومعالجتها على ضوء توجيهات رئيس حكومة الاقليم واللجنة العليا التي شكلها وزير الداخلية ومحافظ أربيل".

وبيّن الدائرة أن "من المتوقع ان يتخطى عدد الزائرين القادمين عبر منافذ الإقليم هذا العام 100 ألف شخص، نتيجة للتسهيلات المقدمة من قبل حكومة الاقليم للزائرين".

ويحيي المسلمون الشيعة مراسم الزيارة الاربعينية بعد أربعين يوماً على عاشوراء ذكرى استشهاد الإمام الحسين مع أهل بيته وأصحابه في واقعة الطف على أيدي جيش الخليفة الأموي يزيد بن معاوية في سنة 61 للهجرة الموافق 680 ميلادي.