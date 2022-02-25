حكومة الإقليم تُقدم تسهيلات في سداد ديون الفنادق والأماكن السياحية بقطاع الخدمات

شفق نيوز/ أعلنت حكومة إقليم كوردستان، يوم الجمعة، عن تسهيلات في سداد الديون المتراكمة على الفنادق والمطاعم والأماكن السياحية كافة، والمترتبة عليها مقابل تقديم الخدمات من قبل دوائر البلدية.

وقالت الحكومة في بيان اليوم، إنه "لغرض التسهيل على أصحاب الفنادق، والموتيلات، والمطاعم، والمقاهي، والأماكن السياحية كافة في سداد ديونهم المتراكمة بالاقساط وبخصومات في قطاعات البلدية الثلاثة والمياه والسياحة يمكنهم دفعها على شكل اقساط خلال مدة 19 يوماً".

كما أشار البيان إلى أنه وبعد تحديد القسط يلتزم المواطنون بدفع اقساطهم شهرياً، ويمكنهم سدادها في غضون 12 شهراً.

و"سيستفيد المواطنون الذين يسددون ديونهم دفعة واحدة من خصم نسبته 15 في المائة"، وفقا للبيان.