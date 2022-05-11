حكومة الإقليم تُفنّد إحصائيات عن الدخل الشهري وتوزيع الرواتب في كوردستان

شفق نيوز/ نفت حكومة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، إحصائيات متداولة على وسائل الإعلام تتعلق بالدخل الشهري وتوزيع الرواتب في محافظات الإقليم، مشيراً إلى أن الحكومة الاتحادية لم ترسل قرابة 276 مليون دولار لتمويل رواتب الموظفين خلال شهرين متتالين.

وقال المتحدث باسم الحكومة جوتيار عادل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، للأسف منذ عدة أيام تم نشر مقالات كاذبة وملفقة حول الدخل الشهري ورواتب موظفي إقليم كوردستان.

وأوضح أن، الرواتب الشهرية الإجمالية تتطلب حوالي 616 مليون دولار.

كما نوه إلى أن الرواتب يتم توفيرها بشكل عام على النحو الآتي: الإيرادات النفطية 350 مليون دولار، الإيرادات الداخلية 128 مليون دولار، الأموال التي ترسل الحكومة الاتحادية 138 مليون دولار، لافتا إلى أنه في شهر كانون الثاني، وشهر شباط لم تأت الأموال التي كان من المفترض أن ترسلها بغداد لتمويل رواتب موظفي الإقليم.