حكومة الإقليم توجّه وزاراتها ودوائرها بعدم التقديم المباشر للقنصليات للحصول على "فيزا"

شفق نيوز/ وجهّ مجلس وزراء إقليم كوردستان العراق، الدوائر والمؤسسات الرسمية بعد تقديم طلب مباشر إلى قنصليات الدول الأجنبية المتواجدة في الإقليم للحصول على تأشيرات الدخول.

ووفقا لكتاب رسمي صادر عن المجلس، فإن هناك قرارين يتعلقان بالعلاقات مع الدول واستحصال تأشيرات الدخول إلى أراضيها يجب على الوزارات والدوائر الالتزام بها بناء على توصية مكتب رئيس الوزراء.

وأكد الكتاب أن "العلاقات الثنائية بين الوزارة ومؤسسات حكومة إقليم كوردستان، وقنصليات الدول، لا تُقام إلا من خلال دائرة العلاقات الخارجية، كجهة مختصة".

وتابع القرار ، إن "الحصول على التأشيرات ومنح التأييدات لن يكون إلا من خلال دائرة العلاقات الخارجية، ويجب على الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى عدم التقدم مباشرة للحصول على تأشيرة، أو كتابة خطاب تأييد للقنصلية وممثليات الدول".

وتوجد في إقليم كوردستان العراق 40 قنصلية وممثلية لمختلف الدول العربية والأجنبية.