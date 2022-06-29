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حكومة الإقليم تنفي أي تحركات عسكرية إتحادية صوب الحقول النفطية لكوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-29T11:18:50+0000
حكومة الإقليم تنفي أي تحركات عسكرية إتحادية صوب الحقول النفطية لكوردستان

شفق نيوز/ نفى رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كوردستان أوميد صباح، يوم الأربعاء، وجود تحركات للقوات الأمنية الاتحادية للسيطرة على الحقول النفطية للإقليم.

وقال صباح في تصريح أدلى به للصحفيين إن إجتماع مجلس وزراء الإقليم ناقش الهجمات الصاروخية التي استهدفت حقل "كورمور" وشركة دانة غاز الإماراتية العاملة فيها، مشيرا إلى حكومة الإقليم قررت إرسال قوات من البيشمركة لحماية تلك المناطق التي تتعرض إلى القصف بين الحين والآخر.

وأردف أن الاجتماع ناقش ايضا آخر المستجدات حول العلاقات بين اربيل وبغداد ومنها موضوع النفط والغاز والخلافات القانونية القائمة حوله، وكذلك تم بحث مسألة الموازنة المالية.

وعن استئناف المفاوضات لحل الخلافات والقضايا العالقة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية قال صباح: إن أبوابنا مشرعة في أي وقت للمباحثات ومتى ما طلبت منّا بغداد استئنافها فإننا حاضرون.

ولدى سؤاله عن اقراب القوات الامنية الاتحادية من حقول نفطية في الإقليم نفى صباح ذلك، وقال إن عملية إنتاج الغاز من حقل "كورمور" مستمرة بشكل طبيعي وبنفس الوتيرة.

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