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حكومة الإقليم تنفق قرابة نصف تريليون دينار على وقود محطات الكهرباء خلال 3 سنوات

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-08T07:30:11+0000
حكومة الإقليم تنفق قرابة نصف تريليون دينار على وقود محطات الكهرباء خلال 3 سنوات

شفق نيوز/ قالت حكومة إقليم كوردستان، يوم الجمعة، إنه وفقا الإحصائيات الصادرة عن وزارة الكهرباء فإنه يتم تجهيز المواطنين بـ16 ساعة ونصف من الطاقة يوميا على منظومة شبكة الكهرباء الوطنية.

وقالت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة الإقليم في بيان اليوم، إن الحكومة تواصل تنفيذ المشاريع الخدمية وتوفير كميات كبيرة من الكازويل لمحطات الكهرباء من خلال وزارة الموارد الطبيعية.

ووفقا للبيان فإنه خلال السنوات الثلاث الماضية تم تخصيص 792 مليونا و655 الفا و855 لترا من الكازويل لمحطات الكهرباء بقيمة 469 مليار دينار.

ويمتلك اقليم كوردستان 14 محطة لإنتاج الكهرباء 2 منها كهرومائية و باقي المحطات تعمل بالوقود بحسب وزارة الكهرباء في الإقليم.

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