حكومة إقليم كوردستان تندد بهجمات "كورمور" وتدعو بغداد لاتخاذ إجراءات "فورية"

شفق نيوز/ أدان مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان سفين دزيي، يوم السبت، بشدة الهجوم "الإرهابي" الذي طال حقل "كورمور" الغازي في قضاء "جمجمال" بمحافظة السليمانية.

وقال دزيي في تغريدة له نشره على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه "يتعين على الحكومة الاتحادية اتخاذ إجراءات فورية لمنع هذه الهجمات الصاروخية ومحاسبة المسؤولين عنها".

وأضاف أن "حكومة إقليم كوردستان ستتخذ التدابير كافة لحماية العاملين في الحقل وسكان المنطقة".

وكانت المديرية العامة لقوات مكافحة الإرهاب - CTG، قد افادت في وقت سابق من اليوم، أن حقل "كورمور" الغازي تعرض إلى قصف بـ6 صواريخ على الأقل خلال الهجمات الثلاث التي تعرض لها خلال الأيام القليلة الماضية.

وكان مصدر أمني قد أفاد بأن قوات امنية تابعة للحكومة الاتحادية مع قوات الحشد الشعبي نفذت عمليات دهم وتفتيش في القرى المطلة على ناحية "قادر كرم" بمحافظة السليمانية، على خلفية الهجمات الصاروخية التي يتعرض لها حقل غازي.

وتعرض حقل "كورمور" الغازي في محافظة السليمانية، أمس الجمعة، لقصف صاروخي هو الثاني من نوعه خلال أيام.

وكانت شركة دانة غاز قد أعلنت، أمس الخميس، أن الهجوم الصاروخي الأول الذي استهدف حقل كورمور يوم الأربعاء، لم يتسبب بتعطيل الإنتاج.

وتقوم شركة "دانة غاز" وفق اتفاق مبرم عام 2007، مع سلطات إقليم كوردستان، بإنتاج وتسويق وبيع البترول والغاز الطبيعي من حقلي كورمور وجمجمال في الإقليم.

كما تمتلك "دانة غاز" أصولاً في مجالات التنقيب عن الغاز وإنتاجه في الإمارات ومصر وإقليم كوردستان بمعدل إنتاج 66,200 برميل نفط مكافئ يومياً واحتياطيات غاز مؤكدة ومحتملة تتجاوز مليار برميل نفط مكافئ في عام 2019.