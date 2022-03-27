حكومة الإقليم تلقي الكرة بملعب برلمان كوردستان بما يخص مصير مفوضية الإنتخابات

شفق نيوز/ نفى المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل، يوم الأحد، الشائعات حول رغبة الحكومة تأجيل الانتخابات البرلمانية في الإقليم عن موعدها المقرر، مؤكدا أن مجلس الوزراء ينتظر قرار برلماني حول حسم مصير المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء.

وقال عادل خلال استضافته في ندوة حول الانتخابات التشريعية في الاقليم جرت اليوم في اربيل، إن رئيس وزراء الاقليم يدعم اجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المقرر من خلال توفير الدعم المالي واللوجستي والسياسي والأمني لها، ولإجراء اقتراع نزيه وشفاف.

وأردف بالقول: نحن ننتظر البرلمان والكرة الآن بملعبه لإصدار قرار يخص المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في الاقليم، مشيرا إلى أن الميزانية جاهزة لدعم المفوضية لاجراء الانتخابات.

ونفى المتحدث الشائعات التي تتحدث عن رغبة حكومة الإقليم بتأجيل الانتخابات بل على العكس، داعيا واعضاء البرلمان رؤساء الكتل إلى السعي للتوصل الى اتفاق لاجراء الانتخابات بموعدها.

وقال عادل: نعتقد ان الشرعية القانونية والدستورية مهمة لاقليم كوردستان ويمكن للبرلمان تخطي اي عقبة تواجه الانتخابات ويمكنه ان يؤدي دورا افضل في هذا الاطار.

بدورها قالت رئيس برلمان كوردستان ريواز فائق في كلمة لها خلال الندوة، إن الفجوة القانونية الموجودة حاليا هي فقط المفوضية، ولو كانت المفوضية موجودة بموجب قانون الانتخابات رقم 1 لسنة 1992 المعدل لكانت قد بدأت في الوقت الراهن بالتحضيرات للعملية الانتخابية".

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني قد وجه في نهاية شهر شباط الماضي بتخصيص ميزانية لإجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم بموعدها المحدد.

ووقعّ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الخميس (24 من شهر شباط العام 2022) أمراً إقليمياً حدد فيه الأول من شهر تشرين الأول المقبل موعدا لإجراء الانتخابات العامة لبرلمان كوردستان - العراق.

غير أن منى قهوجي عضو هيئة رئاسة برلمان كوردستان قد قالت في تصريح أدلت به للصحفيين، إنه إذا تم تعديل قانون الانتخابات فإنه لا يمكن اجراؤها في موعدها المحدد.

وأضافت أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في الإقليم لم يعد لها أية شرعية، وغير قادرة على أداء واجباتها لذا ينبغي تشكيل مفوضية جديدة مع مراعاة تمثيل المكونات فيها.