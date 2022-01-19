حكومة الإقليم تقول إنها تعتمد التجربة السويسرية في تطوير كوردستان

شفق نيوز/ التقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، السفير السويسري لدى العراق والأردن لوكاس غاسر.

وذكر بيان صادر عن حكومة الإقليم، أنه "جرى في الاجتماع، التباحث حول الوضع العام في العراق والجهود الرامية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، فضلاً عن مناقشة سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وسويسرا".

وأضاف البيان أن السفير أعرب عن "استعداد بلاده لتوسيع آفاق التعاون وتشجيع الشركات السويسرية على القدوم إلى إقليم كوردستان".

هذا وسلط رئيس الحكومة الضوء على الإصلاحات التي تجريها التشكيلة الوزارية التاسعة ولا سيما في تنويع مصادر الاقتصاد والإيرادات، والاستفادة من التجربة السويسرية الناجحة في تطوير إقليم كوردستان على الصعد كافة، وفقا للبيان.