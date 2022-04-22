حكومة الإقليم تعلن تزويد بغداد بالاحصائيات الخاصة بإيرادات ونفقات كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت حكومة إقليم كوردستان، يوم الجمعة، تزويدها ديوان الرقابة المالية الاتحادية بالاحصائيات الخاصة بالإيرادات والنفقات المالية للإقليم ضمن إطار محاولة تسوية الخلافات والقضايا العالقة بين الجانبين.

وقال المتحدث باسم الحكومة جوتيار عادل في مؤتمر صحفي عقده اليوم عقب مشاركته في ملتقى للصحفيين في أربيل: نحن مستمرون بالحوارات مع الحكومة الاتحادية وقبل مدة زار وفد من حكومة الاقليم العاصمة بغداد، مؤكدا أن هذه الزيارات المتبادلة بين الطرفين ستتواصل.

وأضاف أن ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان الرقابة المالية في الإقليم يواصلان إجتماعاتهما، مشيرا إلى أنه "في ما يتعلق بإيرادات ونفقات حكومة الإقليم تم تزويد الجانبين بالاحصائيات الخاصة بها، وسيتم الانتهاء من إعداد التقرير الخاص بها في الوقت القريب".