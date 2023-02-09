حكومة الإقليم تعلن ارسال عشرات الأطباء والكوادر الصحية و4 شاحنات مساعدات لتركيا وسوريا

شفق نيوز/ أعلنت حكومة إقليم كوردستان، يوم الخميس، إرسال عشرات الأطباء والكوارد الصحية إضافة إلى عجلات اسعاف وشاحنات محملة بالمساعدات الإغاثية إلى المتضررين من الزلزال المدمر في تركيا سوريا.

وقال المتحدث باسم حكومة الاقليم جوتيار عادل في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن الحكومة اعلنت عن عطلة لمدة ثلاثة ايام بعد الزلزال للحفاظ على أرواح السكان.

وأضاف أن 84 كادرا صحيا، و30 طبيبا متخصصا من إقليم كوردستان توجهوا الى تركيا لتقديم يد العون والمساعدة في عملية معالجة المصابين جراء الزلزال في تركيا، منوها إلى إرسال 25 سيارة اسعاف إلى تركيا واربع شاحنات من المساعدات إلى تركيا وسوريا.

وأكد عادل أن الدوائر والمؤسسات الحكومية على تواصل مستمر في المراقبة عن كثب الأحداث في تركيا وسوريا، مشيرا إلى ان حكومة الاقليم تطلق اليوم حملة اغاثة للمضررين من الزلزال في البلدين.