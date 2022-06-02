حكومة الإقليم تعد بحضور وزرائها لبرلمان كوردستان

شفق نيوز/ قالت رئيسة برلمان كوردستان ريواز فائق، يوم الخميس، إن رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني وافق خلال اتصال هاتفي أجرته معه على حضور أي وزير في تشكيلته إلى البرلمان في حال تطلب الأمر ذلك.

وقالت فائق في كلمة لها خلال جلسة البرلمان اليوم، إن "حكومة الإقليم وعدت بحضور أسبوعي لوزرائها في جلسات البرلمان أو في إجتماعات اللجان".

وأضافت أن "هناك تنسيقا جيدا بين البرلمان وحكومة الإقليم، وأمس تحدثت مع رئيس حكومة الاقليم بمكالمة هاتفية، ووافق مشكوراً على حضور أي وزير للبرلمان في حال تعلق جدول اعمال الجلسة أو الاجتماع به".